Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecinde altıncı toplantı yapıldı

Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye-Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcilerinin altıncı toplantısı hakkında açıklama yapıldı.

Açıklamada, Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Ulusal Meclisi Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan'ın, altıncı tur görüşmelerini Erivan’da gerçekleştirdiği belirtildi.

Özel temsilcilerin, Türkiye ile Ermenistan arasındaki tam normalleşme sürecini ilerletmek amacıyla, önceki toplantılarında üzerinde çalışılan ve uzlaşı sağlanan konuları teyit ettikleri kaydedilen açıklamada, "Bu çerçevede, 1 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleştirdikleri toplantılarında üzerinde mutabık kaldıkları, sınır geçişlerine ilişkin uzlaşının hayata geçirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunmuşlardır. Özel Temsilciler bu sürecin hızlandırılması hususunda anlaşmışlardır." denildi.

"İpek Yolu Köprüsü ortaklaşa yenilenecek"

Özel temsilcilerin, ayrıca, Kars-Gümrü demiryolu ve elektrik enterkonektörünün rehabilitasyonu ve işlerlik kazanması konusunda iki ülke ilgili makamlarının gerekli teknik çalışmaları yürütmelerine karar verdiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ayrıca Özel Temsilciler, kültür ve akademi alanlarında iş birliğini güçlendirmek için, özellikle yükseköğretim öğrencilerine burs imkanları yaratılması ve tarihi İpek Yolu (Ani) Köprüsü'nün ortaklaşa yenilenmesi yoluyla çaba gösterilmesine karar vermişlerdir.

Özel Temsilciler ayrıca, ilgilenen diğer şirketlerin 2026 yazından itibaren çeşitli noktalara uçuş başlatmaları için gerekli çalışmaları yürütme ve böylece iki ülke arasındaki hava yolu ve uçuş sayısını artırma konusunda da mutabık kalmışlardır.

Özel Temsilciler son olarak, bu süreci ön koşulsuz olarak sürdürmek konusundaki taahhütlerini de bir kere daha teyit etmişlerdir."