EKK: Tek Durak Ofis modeli ülke geneline yaygınlaştırılacak

EKK, 2026 yılının beşinci toplantısını gerçekleştirdi. Toplantının ardından yapılan açıklamada, Türkiye ekonomisinin 23 çeyrektir kesintisiz büyümesini sürdürdüğü ve uygulanan programla makroekonomik temellerin güçlendiği vurgulandı.

Toplantı sonrası yayımlanan yazılı açıklamada, ekonominin küresel koşullardaki değişimlere hızlı uyum sağlayabilen, dayanıklı ve rekabetçi bir yapıya kavuştuğu belirtildi. İşsizlik oranının tek haneli seviyelerde kalmaya devam ettiği aktarılan açıklamada, bütçe dengesinin program hedefleriyle uyumlu seyrettiği ve Türkiye'nin risk priminin (CDS) savaş öncesi seviyelere yaklaştığı kaydedildi.

Enflasyon ve cari denge üzerindeki baskılara karşı etkin tedbir

Jeopolitik gelişmelerin enerji fiyatları üzerinden enflasyon ve cari denge üzerinde baskı oluşturduğuna işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

Bu etkilerin ekonomimize yansımalarını sınırlamak amacıyla, ilgili kurumlarımızın iş birliğiyle gerekli tedbirler zamanında ve etkin bir şekilde uygulanmaktadır. Küresel ekonomide belirsizliklerin ve jeopolitik risklerin arttığı bu süreçte güçlü makroekonomik temellerimiz, esnek ve çeşitlendirilmiş politikalarımız sayesinde ülkemiz, ortaya çıkan fırsatları değerlendirmek için avantajlı bir konumdadır.

Yatırımcıya "Tek Durak Ofis" kolaylığı

Açıklamada, yatırım ortamının iyileştirilmesi ve bürokrasinin sadeleştirilmesi kapsamında atılacak yeni adımlar öne çıktı. "Türkiye Yüzyılında Yatırımlar İçin Güçlü Merkez Programı" çerçevesinde, yatırımcılara daha hızlı hizmet sunulması amacıyla İstanbul Finans Merkezi’nde başlatılan "Tek Durak Ofis" modelinin, kademeli olarak tüm ülkeye yayılacağı duyuruldu. Bu modelle, yatırımcıların izin, ruhsat ve diğer idari süreçlere tek noktadan erişiminin sağlanması hedefleniyor.

Yabancı işgücü ve çalışma izinleri masada

Toplantıda öne çıkan diğer başlıklar ise şöyle sıralandı;

Yapısal reformlar: Orta Vadeli Program (OVP 2026-2028) hedefleri doğrultusunda üretim kapasitesini, rekabet gücünü ve ihracat çeşitliliğini artıracak yapısal reformların mevcut durumu değerlendirildi.

İşgücü piyasası: İhtiyaç duyulan alanlarda yabancı işgücü istihdamı ve çalışma izin süreçlerinin daha etkin hale getirilmesine yönelik politikalar ele alındı.

Dijital ve yeşil rönüşüm: Sanayide dönüşümü hızlandıracak Ar-Ge, inovasyon ve teknoloji odaklı üretim ekosistemini güçlendirme çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Açıklamanın sonunda, Türkiye'nin küresel değer zincirlerindeki konumunu daha ileri taşıyacak politikaların uygulanmasına devam edileceği mesajı verildi.