Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba 20:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ehliyet yenileme süresi uzatıldı
Eski tip sürücü belgelerinin değiştirilme süresi İçişleri Bakanlığı tarafından 31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, eski tip sürücü belgelerinin süresinin uzatılmasıyla ilgili açıklama yaptı.
Yapılan açıklamada, ''01.01.2016 tarihinden önce alınan eski tip sürücü belgelerinin değiştirme süresi, 31.12.2022 tarihinden itibaren 2 yıl süreyle uzatılmıştır'' denildi.
Kamuoyuna Duyuru❗— Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (@TCNufus) October 19, 2022
01.01.2016 tarihinden önce alınan Eski Tip Sürücü Belgelerinin değiştirme süresi, 31.12.2022 tarihinden itibaren 2️⃣ yıl süreyle uzatılmıştır. pic.twitter.com/QfCq5sb5Wx
Etiketler: Ehliyet İçişleri Bakanlığı
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