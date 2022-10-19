Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba 19:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tebbun ile görüştü
[Fotograf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Cezayir ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.
Erdoğan, görüşmede, iki kardeş ülke arasındaki ilişkilerin müşterek gayretler sonucu ulaştığı müstesna seviyeden memnuniyet duyduğunu ifade etti.
FETÖ ile mücadele konusunda attığı samimi adımlar için Tebbun'a teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm alanlarda olduğu gibi enerji sektöründeki, özellikle de doğal gaz konusundaki iş birliğinin artırılmasını istedi.
Etiketler: Cezayir Recep Tayyip Erdoğan
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