Eğirdir Gölü'ne can suyu verecek 9 maddelik eylem planı açıklandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, son yıllarda yağış rejimindeki azalma ve kuraklığın etkisiyle su derinliği 4 metreye yakın düşen Eğirdir Gölü’ndeki alg patlaması ve biyolojik kirliliğe karşı eylem planı hazırladı.

Bakan Murat Kurum, göl için acil olarak hayata geçirilen adımları ve uygulanacak yöntemleri içeren 9 maddelik eylem planının ayrıntılarını paylaştı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum şu ifadeleri kullandı:

“Eşsiz güzellikteki Eğirdir Gölümüze can suyu verecek eylem planımız hazır. Başta dip çamuru temizliği ve su takviyesi olmak üzere gerekli tüm adımları atacağız.”

Eğirdir Gölü için neler yapılacak?

Kıyıda ve suda temizlik: Koku ve sineklenmeye sebep olan göl kıyısındaki ölü sucul bitkiler toplanacak. Göl yüzeyindeki bitki ve alg temizlenecek.

Özel araçlar alınacak: Göl içindeki temizlik için, su yüzeyi temizleme aracı temin edilecek.

Oksijen seviyesi artırılacak: Yüzeye ulaşan sucul bitkilerin temizlenmesiyle göldeki oksijen seviyesi artırılmış olacak.

Dip çamuru temizliği yapılacak: Göl dibinde biriken sediment ile biyokütle kaldırılacak.

Su takviyesi yapılacak: Gölün su kalitesini artırmak için kullanımı planlaması gözden geçirilerek, su takviyesi süreçleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü ve ilgili kurumlarla hayata geçirilecek.

[Fotoğraf: AA]

Eğirdir Gölü için hayata geçirilen planlar

Komisyon kuruldu: Tabiat Varlıklarını Koruma (TVK) Genel Müdürlüğü koordinesinde kurulan komisyon ilgili kurumlar ve bilim insanlarından oluşan kurul nedenleri ve yapılacakları araştırdı.

Ön rapor hazırlandı: TVK Genel Müdürlüğü, göldeki sucul bitkilerin ve dipte biriken sediment ile biyokütlenin kaldırılmasına ilişkin ön fizibilite raporu hazırladı.

Ekosistem etki raporu: Bilim insanları Ekosistem Değerlendirme Raporu'nu hazırladı.

Kıyıda temizlik başladı: Isparta Valiliği koordinesinde Isparta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü denetiminde 8 iş makinesi ve Eğirdir Belediyesi personeli ile kıyıda ölü sucul bitki temizliğine başlandı.