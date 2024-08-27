Eğirdir Gölü'ne can suyu verecek 9 maddelik eylem planı açıklandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, son yıllarda yağış rejimindeki azalma ve kuraklığın etkisiyle su derinliği 4 metreye yakın düşen Eğirdir Gölü’ndeki alg patlaması ve biyolojik kirliliğe karşı eylem planı hazırladı.
Bakan Murat Kurum, göl için acil olarak hayata geçirilen adımları ve uygulanacak yöntemleri içeren 9 maddelik eylem planının ayrıntılarını paylaştı.
August 27, 2024
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum şu ifadeleri kullandı:
“Eşsiz güzellikteki Eğirdir Gölümüze can suyu verecek eylem planımız hazır. Başta dip çamuru temizliği ve su takviyesi olmak üzere gerekli tüm adımları atacağız.”
Kıyıda ve suda temizlik: Koku ve sineklenmeye sebep olan göl kıyısındaki ölü sucul bitkiler toplanacak. Göl yüzeyindeki bitki ve alg temizlenecek.
Özel araçlar alınacak: Göl içindeki temizlik için, su yüzeyi temizleme aracı temin edilecek.
Oksijen seviyesi artırılacak: Yüzeye ulaşan sucul bitkilerin temizlenmesiyle göldeki oksijen seviyesi artırılmış olacak.
Dip çamuru temizliği yapılacak: Göl dibinde biriken sediment ile biyokütle kaldırılacak.
Su takviyesi yapılacak: Gölün su kalitesini artırmak için kullanımı planlaması gözden geçirilerek, su takviyesi süreçleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü ve ilgili kurumlarla hayata geçirilecek.
Komisyon kuruldu: Tabiat Varlıklarını Koruma (TVK) Genel Müdürlüğü koordinesinde kurulan komisyon ilgili kurumlar ve bilim insanlarından oluşan kurul nedenleri ve yapılacakları araştırdı.
Ön rapor hazırlandı: TVK Genel Müdürlüğü, göldeki sucul bitkilerin ve dipte biriken sediment ile biyokütlenin kaldırılmasına ilişkin ön fizibilite raporu hazırladı.
Ekosistem etki raporu: Bilim insanları Ekosistem Değerlendirme Raporu'nu hazırladı.
Kıyıda temizlik başladı: Isparta Valiliği koordinesinde Isparta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü denetiminde 8 iş makinesi ve Eğirdir Belediyesi personeli ile kıyıda ölü sucul bitki temizliğine başlandı.