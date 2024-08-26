Çelik: Her saldırı Netanyahu hakkındaki 'iddianamenin' parçası olacak

AK Parti Sözcüsü Çelik, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta düzenlediği saldırıyı lanetledi.

Her saldırının Netanyahu hakkındaki 'iddianamenin' parçası olacağını vurgulayan Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail ordusunun Han Yunus’ta içerisinde TRT Arabi kameramanı Muhammed ez-Zeanin’in

bulunduğu gazetecilerin çadırını da hedef alan saldırısını lanetliyoruz.

Filistin’deki gelişmeleri dünya kamuoyuna aktaran ve İsrail soykırımını belgeleyen tüm basın mensuplarını selamlıyoruz.

Bu vesile ile TRT ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; yaralanan kameraman kardeşimize acil şifalar diliyoruz."

Soykırımcı İsrail'den TRT ekibine saldırı

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta düzenlediği saldırıda yerinden edilmiş çok sayıda kişi öldü ve yaralandı.

İşgal güçleri, Nasır Hastanesi'ni vurdu, gazetecilerin çadırı da hedef oldu.

TRT kameramanı da görevi esnasında şarapnel parçasıyla gözünden yaralandı.

Aynı zamanda saldırıda birçok basın mensubu yaralandı.