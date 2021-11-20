İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, can salı içerisinde göçmenler olduğu bilgisi alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bölgeye hareket etti. Can salındaki 14 göçmeni bulan ekipleri, göçmenleri kurtardı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri mobil radar ile Dikili açıklarında bir grup göçmen olduğunu belirledi. Lastik bot içerisinde bulunan 28 göçmen kıyıya çıkartıldı.

Dikili açıklarında başka bir grup kaçak göçmen olduğunu saptadı. Bölgeye gelen ekipler, lastik botun motorunun denize düşmesi sonucu sürüklenen 26 düzensiz göçmeni de kurtardı.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen toplam 68 göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.