Haber Giriş: 20 Kasım 2021 Cumartesi 02:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
4 üniversiteye rektör atandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 üniversiteye rektör atadı.
Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bekir Sami Yılbaş, Uşak Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ekrem Savaş, İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Küçük, Ege Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Necdet Budak atandı.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Yüksek Öğrenim
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