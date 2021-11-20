Haber Giriş: 20 Kasım 2021 Cumartesi 03:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
İl müftülüklerine yapılan atamalar Resmi Gazete'de
Diyanet İşleri Başkanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Diyanet İşleri Başkanlığı Bingöl Müftülüğüne Mustafa Topal, Hakkari Müftülüğüne İsmail Fakirullahoğlu, Kayseri Müftülüğüne Sivas Müftüsü Yusuf Akkuş, Sivas Müftülüğüne Ardahan Müftüsü Remzi Pehlivan, Ardahan Müftülüğüne ise Hayri Erenay atandı.
Etiketler: Diyanet İşleri Başkanlığı Recep Tayyip Erdoğan
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