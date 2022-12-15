Midilli adasına geçmek isteyen göçmenleri yakaladılar. Türk karasularında ölüme ittiler. Yunan unsurlarının insanlık dışı tavrı, Türk balıkçıları tarafından böyle görüntülendi.

Bir grup düzensiz göçmen, Ayvalık Altınova'dan lastik botla denize açıldı. Bölgede bulunan Yunan sahil güvenliği, yakaladıkları göçmenleri, önce botlara aldı. Ardından Türk kara suları sınırına kadar yaklaşıp onları can sallarıyla geri itti.

Farklı sınıflardaki üç Yunan sahil güvenlik botunun göçmenleri terk ettiği anlara bölgedeki Türk balıkçılar tanıklık etti. Bu anları telefonlarıyla kayda aldı.

Balıkçıların ihbarıyla bölgeye ulaşan Türk sahil güvenlik ekipleri 40 düzensiz göçmeni kurtardı.