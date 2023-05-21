Ege Denizi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 07.36'da 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Deniz yüzeyinin 7,59 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Datça ilçesine 293,13 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 21, 2023
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Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) - [293.13 km] Datça (Muğla)
Tarih:2023-05-21
Saat:07:36:08 TSİ
Enlem:35.075 N
Boylam:24.882 E
Derinlik:7.59 km
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