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Gündem
TRT Haber 21.05.2023 07:39

Ege Denizi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ege Denizi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem
[Fotoğraf: TRT HABER Arşiv]

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 07.36'da 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deniz yüzeyinin 7,59 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Datça ilçesine 293,13 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

 

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