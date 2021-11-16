Haber Giriş: 16 Kasım 2021 Salı 15:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
e-Tebligat uygulamasıyla yaklaşık 84 milyon tebligat gönderildi
Adalet Bakanlığı'nın e-Tebligat uygulaması ile 83 milyon 980 bin 482 tebligat gönderildi. Böylece, 49 bin 968 ağaç kesilmekten kurtarıldı.
Adalet Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Güvenli, çevreci, hızlı ve ekonomik uygulama e-Tebligat ile bugüne kadar yaklaşık 84 milyon tebligat, muhataplarına elektronik ortamda ulaştırıldı." ifadesine yer verildi.
49 bin 968 ağaç kesilmekten kurtarıldı
Buna göre, e-Tebligat ile 83 milyon 980 bin 442 tebligat gönderildi. Böylece 2 bin 939 ton kağıt tasarrufu sağlandı, 49 bin 968 ağaç kesilmekten kurtarıldı.
Etiketler: Adalet Bakanlığı
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