Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan Meclis Başkanı Berri'nin başkent Beyrut'taki ofisinde gerçekleşen görüşmenin ardından gazetecilere kısa bir açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn'dan sonra Meclis Başkanı Berri'yi ziyaret etmekten büyük bir mutluluk duyduğunu belirten Çavuşoğlu, "Kendilerine Cumhurbaşkanımız ve Meclis Başkanımızın selamlarını ilettim." ifadelerini kullandı.

"İki Meclis arasında iş birliğinin artırılması konusunda mutabık kaldık"

Berri ile görüşmesinin detaylarına değinen Çavuşoğlu, "Türkiye-Lübnan ilişkilerini ve bölgesel konuları değerlendirme fırsatımız oldu. Aynı zamanda gelecek mart ayında yapılacak genel seçimler hakkında Sayın Başkan'dan bilgiler aldık. İki Meclis arasında iş birliğinin artırılması konusunda mutabık kaldık." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, dostane ve verimli toplantı için Berri'ye teşekkür etti.

Dışişleri Bakanı ayrıca Twitter hesabından görüşmeye ilişkin paylaşımında, "Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile parlamentolarımız arasındaki ilişkileri artırma yönündeki ortak irademizi teyit ettik." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, dün geldiği Beyrut'ta ilk olarak Lübnan Ekonomi Bakanı Emin Selam ile bugün ise Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile görüşmüştü.

Dışikleri Bakanı Çavuşoğlu, Lübnan'daki resmi temasları çerçevesinde ayrıca Başbakan Necib Mikati ve Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib ile bir araya gelecek.