CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoyla, "helalleşme yolculuğuna" çıkacağını duyurdu.

Kılıçdaroğlu'nun, "Ben ömrümde, ülkemizde nefreti ve sevgiyi gördüm. Artık sevgi kazansın istiyorum. Ülkemizin iyileşmeye, helalleşmeye ihtiyacı var. Helalleşmek geçmişi değiştirmez ama geleceğimizi kurtarır. Geçmişte partimizin de hataları oldu; helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım." açıklaması, parti içinde tepki aldı.

Eski CHP'li milletvekillerinden Barış Yarkadaş, Kılıçdaroğlu'nun "Partimizin açtığı derin yaralar" sözlerine açıklık getirilmesini istedi.

Yarkadaş, bu sözlerin Atatürk'ün partisine yakışmadığını belirtti.

"Kurumların helalliği ve ahireti olmaz"

Eski CHP Milletvekili Necati Yılmaz da tepkisini sosyal medya hesabı üzerinden gösterdi. Yılmaz, paylaşımında "Kurumların helalliği ve ahireti olmaz" dedi.

Parti içinden gelen bu eleştiriler MYK toplantısında ele alındı.

Genel Başkan Yardımcıları CHP'ye oy veren halkın tepkisini de Kılıçdaroğlu'na iletti.