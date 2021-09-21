Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye, ABD ve İspanya Silahlı Kuvvetleri topçu unsurlarının katılımı ile icra edilen Dynamic Front-2021 Tatbikatı tamamlandı" denildi.

Polatlı/Ankara



Türkiye, ABD ve İspanya Silahlı Kuvvetleri topçu unsurlarının katılımı ile icra edilen #DynamicFront2021 Tatbikatı tamamlandı. @EjercitoTierra @USArmy pic.twitter.com/wcK6QyNZFx — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 21, 2021

Paylaşımda, tatbikata ait görüntülerin yer aldığı videoya da yer verildi.