Haber Giriş: 21 Eylül 2021 Salı 16:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dynamic Front-2021 Tatbikatı tamamlandı
[Fotoğraf: MSB]
Türkiye, ABD ve İspanya Silahlı Kuvvetleri topçu unsurlarının katılımıyla icra edilen Dynamic Front-2021 Tatbikatı tamamlandı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye, ABD ve İspanya Silahlı Kuvvetleri topçu unsurlarının katılımı ile icra edilen Dynamic Front-2021 Tatbikatı tamamlandı" denildi.
Polatlı/Ankara— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 21, 2021
Türkiye, ABD ve İspanya Silahlı Kuvvetleri topçu unsurlarının katılımı ile icra edilen #DynamicFront2021 Tatbikatı tamamlandı. @EjercitoTierra @USArmy pic.twitter.com/wcK6QyNZFx
Paylaşımda, tatbikata ait görüntülerin yer aldığı videoya da yer verildi.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Tatbikat Haberleri ABD İspanya
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