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Gündem
TRT Haber 05.10.2023 10:36

Düzensiz göç TBMM gündeminde

Göç ve düzensiz göçmenler konusu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine geliyor. Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros, Göç ve Uyum Alt Komisyonu'nda sunum yapacak. Milletvekillerini düzensiz göç, alınan tedbirler, ve gönüllü geri dönüşler ile ilgili bilgilendirecek.

Düzensiz göç TBMM gündeminde

Türkiye Büyük Millet Meclisi, yeni dönemde de göç ve düzensiz göçmen konularını yakından takip edecek. Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros, Meclis Göç ve Uyum Alt Komisyonu'nda milletvekillerini bilgilendirecek.

Komisyon bugün saat 12'de toplanacak. Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros, Türkiye'de bulunan göçmenler, göç ve uyum politikaları ile sığınmacılara ilişkin sunum yapacak.

Gönüllü geri dönüş süreçleri de gündemde olacak

Türkiye’ye bulunan yabancı sayılarına ilişkin son verileri paylaşacak. Geçici koruma statüsünde bulunan Suriyelilerin gönüllü geri dönüş süreçleri de gündemde olacak. Geri dönüşlere ilişkin son sayıyı açıklayacak.

Düzensiz göçle mücadele de toplantının ana gündem maddelerinden biri olacak. İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelinde yürütülen denetimler hakkında milletvekillerine bilgi verilecek. Yakalanan, sınır dışı edilen ve ülkeye girişi engellenen düzensiz göçmenlere ilişkin son veriler aktarılacak.

Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros'un pilot bölge olarak İstanbul’da uygulanan ve 1 Ekim itibariyle de Ankara, İzmir, Bursa ve Adana’da uygulanmaya başlanan Mobil Göç Noktaları ile ilgili de bilgi vermesi bekleniyor.
 

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