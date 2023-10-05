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Gündem
AA 05.10.2023 09:54

Ekim ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı

Ekim ayına ilişkin 3,25 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıkları bugün itibarıyla hesaplara yatırıldı.

Ekim ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ekim ayına ilişkin yaklaşık 1,8 milyar lira tutarında yaşlı aylığı ödemesi yapacaklarını açıkladı.

Göktaş, ayrıca yaklaşık 1,45 milyar lira tutarındaki engelli aylıklarını da hak sahiplerinin hesaplarına yatıracaklarını duyurdu.

Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini vurgulayan Göktaş, "Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu doğrultuda ekim ayına ilişkin 3,25 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına bugün itibarıyla yatırıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Mahinur Özdemir Göktaş
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