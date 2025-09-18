Dünyanın yeni sorunu: 'Tekno feodalizm'

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST’in açılış konuşmasında birbirinden önemli konulara değindi. Elbette savunma sanayii projelerine yönelik açıklamalar öne çıktı. Ancak Bayraktar’ın küresel teknoloji şirketlerine değinmesi ve ‘Tekno feodalizm’ tabirini kullanması, yeni dünya düzenindeki en büyük tartışmalardan birini ülkemizin gündemine taşıması adına çok önemli.

Bayraktar’a göre elimizdeki akıllı telefonlar, saatler ve tabletler aslında neredeyse kişisel her bilgimize sahip. Gittiğimiz yerleri biliyor, nabzımızı ölçüyor, adımlarımızı sayıyor. İnternet ağları ve sosyal medya için de ayrı bir parantez açıyor Bayraktar. Aslında insanlığı büyük fayda getirecek bu unsurların şer odakları tarafından birer silaha dönüştürüldüğünü söylüyor. Ve tüm bu süreci de ‘tekno feodalizm’ olarak niteliyor.

[Selçuk Bayraktar'ın 'dijital feodalizm' vurgusu son yılların en önemli konularından biri.]

Tekno feodalizm ne demek?

ADEO Siber Güvenlik Uzmanı Ersin Çahmutoğlu ülkemizde siber meselelerin etkilerine yönelik çalışmalarıyla bilinen bir isim. O da özellikle son yıllarda dünya devi sosyal medya şirketlerinin kelimenin tam anlamıyla ‘tekel olma’ çabasında olduklarının altını çiziyor.

Bahsettiğimiz marka, uygulama ve arama motorlarının zaten herkes tarafından bilindiğini dile getiriyor. Bu yapıların devlet otoritesini dahi tanımayan bir tutumla adeta dijital tahakküm kurduklarına, bunu devam ettirmek için de var güçleriyle çalıştıklarına dikkati çekiyor.

[Dünya genelinde en çok talep gören uygulamalar arka planda kullanıcıların gizlilik ve güvenliklerini de ihlal ediyor.]

“Kullanıcıların gizlilik ve güvenlikleri ihlal ediliyor”

Elde ettikleri bilgi ve milyarlarca dolarlık gücün ardından söz konusu şirketlerin aslında müşteri olarak gördükleri kullanıcıların gizlilik ve güvenliklerini ihlal ettiklerini anlatıyor Çahmutoğlu.

Teknoloji şirketlerinin geliştirdiği ürün ve hizmetleri kimi zaman ücretli halde sunduğunu hatırlatıp, devam ediyor:

“Kullanıcılar bu ürün ve hizmetlere ücretini ödeyerek abone oluyor. Fakat bu kez de ürün ve hizmetler birer silah olarak kullanıcılara yöneliyor.

Bu tehdide dikkat çekmek adına son zamanlarda Türkiye'de Selçuk Bayraktar gibi isimler, anılan şirketlerin oluşturmaya çalıştığı dijital hegemonyayı vurgulayarak yeni kavramlar kullanabiliyor. Çağımızda, sürekli gelişen ve dönüşen bir teknoloji ekosistemi söz konusu. Dolayısıyla bu alanda başka yeni kavramlara da şahit olabiliriz.”

[İsrail'in çağrı cihazları üzerinden yaptığı saldırı bu konularda 'milli' ürünlerin önemini ortaya koyuyor.]

“Kullandığımız her yeni teknoloji bir silaha dönüşebilir”

Ersin Çahmutoğlu, cep telefonlarından bilgisayarlara, mobil uygulamalardan akıllı cihazlara kadar pek çok ürün günün birinde çok tehlikeli birer silah haline gelebileceği uyarısında bulunuyor.

“Bu ürünlerin kontrolü ve denetimi onları geliştiren şirketlerde olduğu için kullanıcılar veya devletler bu noktada tehlike altında.” dedikten sonra da sözlerini şöyle tamamlıyor:

“Casus yazılımla sızılan bir cep telefonu, dünyanın her yerinde bir tehdit unsurudur ve hatta ulusal güvenliği hedef alan bir silahtır.

Diğer yandan yabancı menşeli her türlü iletişim cihazlarının da birer tehdit olduğunu hatırlatalım. Nitekim bu konuda yaşanmış örnek var… Geçtiğimiz yıl Mossad ve 8200 teşkilatları Hizbullah'ın kullandığı çağrı cihazları ve telsizler üzerinden bir operasyon yapmıştı. Ki bu olayda internet yok, yapay zeka sistemleri yok, gelişmiş teknoloji yok… Yabancı menşeli bir çağrı cihazının neden olduğu ulusal güvenlik tehdidi var.

Dolayısıyla meseleyi sadece cep telefonları üzerinden değerlendirmemeliyiz. Türkiye dahil tüm ülkeler bu yeni sürece göre önlemler almalı. Aksi halde bazı küresel şirketlerin devletler üstü konumu ve hegemonyasının yarattığı tahribatı gelecek yıllarda daha sık görebiliriz.”