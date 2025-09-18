Parçalı Bulutlu 19.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 18.09.2025 09:39

Kooperatifler için hazırlanan 5 yıllık yol haritası açıklanacak

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan “2025-2029 Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı” yarın İstanbul’da kamuoyuna duyurulacak. Strateji, kooperatifçiliğin gelişimine uygun ortam oluşturulmasını ve yenilikçi politikaların hayata geçirilmesini amaçlıyor.

Kooperatifler için hazırlanan 5 yıllık yol haritası açıklanacak

Türkiye Kooperatifler Buluşması, yarın saat 12.30'da İstanbul'daki Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Program kapsamında 2025-2029 dönemini kapsayan 5 yıllık "Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı" ilan edilecek.

Bakanlık koordinasyonunda, kooperatifçilikten sorumlu bakanlıklar, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile sektör temsilcilerinin katkılarıyla yürütülen, yoğun ve katılımcı bir hazırlık süreciyle tamamlanan strateji ve eylem planı, kooperatifçiliğin güçlendirilmesini ve sürdürülebilir kalkınmaya katkısının artırılmasını hedefliyor.

Strateji, kooperatifçiliğin gelişimine uygun ortam oluşturulmasını ve yenilikçi politikaların hayata geçirilmesini de amaçlıyor.

Buluşmanın, Türkiye'den çok sayıda kooperatif ortağını bir araya getirmesi beklenirken kooperatifçilik alanında yeni bir vizyonun, güçlü işbirliklerinin ve ortak hedeflerin paylaşılacağı bir platform oluşturması bekleniyor.

ETİKETLER
Ticaret Bakanlığı
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistin Devlet Başkanı'nı ağırlayacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:14
TEKNOFEST İstanbul'da ikinci gün heyecanı
11:12
Motosikletlerin yüzde 64,3'ünün trafik sigortası bulunmuyor
11:05
"Huzur İstanbul" uygulamasında 873 gözaltı
11:02
Tharsa Antik Kenti'nde 8 oda mezarı bulundu
10:41
Kocaeli'de kuru yük gemisi karaya oturdu
10:37
Dünyanın yeni sorunu: 'Tekno feodalizm'
Geven otları kıraç topraklara güzellik katıyor
Geven otları kıraç topraklara güzellik katıyor
FOTO FOKUS
Kadın müşterinin evine girmeye çalışan kurye gözaltına alındı
Kadın müşterinin evine girmeye çalışan kurye gözaltına alındı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ