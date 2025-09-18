Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistin Devlet Başkanı'nı ağırlayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mahmud Abbas ile görüşmesinin öncesinde Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınlarının Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Kura Töreni'ne katılacak.
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek olan tören saat 14.00'te başlayacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı resmi törenle karşılayacak.
İki lider, ikili görüşmenin ardından Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas onuruna düzenlenecek akşam yemeğinde bir araya gelecek.