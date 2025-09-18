Çok Bulutlu 19.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 18.09.2025 09:07

Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistin Devlet Başkanı'nı ağırlayacak

Ankara bugün Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı ağırlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mahmud Abbas'ı resmi törenle karşılayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistin Devlet Başkanı'nı ağırlayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mahmud Abbas ile görüşmesinin öncesinde Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınlarının Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Kura Töreni'ne katılacak.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek olan tören saat 14.00'te başlayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı resmi törenle karşılayacak.

İki lider, ikili görüşmenin ardından Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas onuruna düzenlenecek akşam yemeğinde bir araya gelecek.  

ETİKETLER
Recep Tayyip Erdoğan Mahmud Abbas Filistin Devleti Gazze
Sıradaki Haber
51 DEAŞ şüphelisi yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:19
Kırklareli'de denize girişler 3 gün yasaklandı
09:00
Küresel piyasalar Fed'in ardından karışık seyrediyor
08:56
Bolu Dağı'nda sis etkili oldu
07:55
ABD'li sunucudan skandal öneri: Evsizleri zehirli iğne ile öldürün
07:54
Kalp krizi geçiren Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Günay şehit oldu
07:58
51 DEAŞ şüphelisi yakalandı
Gazze’de yerinden edilen siviller El-Bureyc’te çadır kuruyor
Gazze’de yerinden edilen siviller El-Bureyc’te çadır kuruyor
FOTO FOKUS
Kadın müşterinin evine girmeye çalışan kurye gözaltına alındı
Kadın müşterinin evine girmeye çalışan kurye gözaltına alındı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ