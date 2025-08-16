Açık 27.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Bilim Teknoloji
TRT Haber 16.08.2025 11:54

Türkiye'nin en sosyal mecrası "Next Sosyal" 1 milyonu aştı

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Türkiye'nin en sosyal mecrası Next Sosyal 1 milyon kullanıcıyı aştı" dedi.

Türkiye'nin en sosyal mecrası "Next Sosyal" 1 milyonu aştı

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamasında, "Türkiye'nin en sosyal mecrası Next Sosyal 1 milyon kullanıcıyı aştı" notunu düşen  Bayraktar, üye olan ve paylaşım yapan kullanıcılara büyük ödüller verileceğini paylaştı.

Ödüller arasında elektrikli bisiklet,oyun konsolu, kamera, bilgisayar, tablet, cep telefonu, akıllı saat ve kulaklık yer aldı.

Ödül kazanmak isteyenlerin 22 Ağustos'a kadar Next Sosyal platformuna üye olması ve paylaşım yapması gerekiyor.

ETİKETLER
NEXT Sosyal Selçuk Bayraktar
Sıradaki Haber
Next Sosyal 1 milyon kullanıcıya koşuyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:53
Gazze'de 11 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti
12:52
Resmi İstatistik Programı güncellendi
12:51
Avrupa liderleri: Ukrayna'daki katliamlar durmazsa Rusya'ya baskı sürecek
12:45
7 ildeki orman yangınları tamamen kontrol altına alındı
12:24
Rusya: Ukrayna'da çözüme ulaşma sorumluluğu Kiev ve Avrupa'ya yüklendi
11:41
İzmir'de toplu ulaşıma zam
Kuraklık nedeniyle su seviyesinin düştüğü barajda eski yerleşim yeri ortaya çıktı
Kuraklık nedeniyle su seviyesinin düştüğü barajda eski yerleşim yeri ortaya çıktı
FOTO FOKUS
Milli sistemlerden mavi vatanda tam isabet
Milli sistemlerden mavi vatanda tam isabet
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ