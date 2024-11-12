Duman 15.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 12.11.2024 14:20

Dünya Helal Zirvesi İstanbul'da yapılacak

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen Dünya Helal Zirvesi, 27-30 Kasım'da İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Dünya Helal Zirvesi İstanbul'da yapılacak

Zirvenin içerisinde oluşturulan "Private Label Ürünler (özel markalı ürünler) Özel Alanı", yiyecek-içecek-ambalaj, sağlık, güzellik, ev-mutfak, evcil hayvan ürünleri, hizmet-tedarik zinciri sektörlerini bir araya getirecek.

Private Label Ürünler Özel Alanı, Uluslararası Helal Ürünler ve Hizmet Fuarı, Doğal, Organik ve Vegan Ürünler Özel Alanı ve ETHEXPO Turizm ve Sağlık Fuarı ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek.

30 binden fazla kişi yer alacak

Etkinliğe katılacak firmalar açısından potansiyel barındıran Private Label Ürünler Özel Alanı'nda, 110'u aşkın ülkeden 9 binden fazla uluslararası ziyaretçi, 45 ülkeden 500'ün üzerinde katılımcı olmak üzere 30 binden fazla kişinin yer alacağı öngörülüyor.

Özel alanın, katılımcıları bir araya getirerek, ticarette yeni anlaşmalar için fırsatlar sunması bekleniyor.

Organizasyon, şirketlerin cirosunda payını yüzde 30'lara, adetsel satış bazında ise yüzde 50'lere çıkaran özel markalı ürünleri tek çatı altında buluşturacak.

"Helalde Başarılı 10. Yıl" mottosuyla gerçekleştirilecek ve dünya helal pazarının önemli buluşmaları arasında yer alan zirvenin gücüyle Private Label Ürünler Özel Alanı'nda global ticaretin yeni bir boyut kazanması bekleniyor.

ETİKETLER
Cumhurbaşkanlığı Helal Gıda
Sıradaki Haber
Erdoğan: İsrail Gazze'de çevre felaketine sebep oluyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:33
Çanakkale Boğazı tek yönlü gemi trafiğine kapatıldı
14:30
Van'da gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 10 gün yasaklandı
14:38
Numan Kurtulmuş: Filistin bizim milli meselemiz
14:28
Çin'de aracını yürüyüş yapanların üzerine süren kişi, onlarca yayanın yaralanmasına neden oldu
14:28
Devlet Tiyatroları, Avrupa Tiyatro Konvansiyonu'na yeniden katıldı
14:26
BM, 7 ayda 400 bin yeni Ukraynalı mültecinin Avrupa'ya geçtiğini bildirdi
Türk-İslam dünyasının en büyük mezarlarından 'Selçuklu Meydan Mezarlığı'
Türk-İslam dünyasının en büyük mezarlarından 'Selçuklu Meydan Mezarlığı'
FOTO FOKUS
84 yaşındaki sürücü geri manevra yaparken lokantaya daldı: O anlar kamerada
84 yaşındaki sürücü geri manevra yaparken lokantaya daldı: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ