Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Christian Lindmeier, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde düzenlenen haftalık basın toplantısında, soruları cevapladı.

Moderna ve BioNTech-Pfizer'dan arka arkaya gelen "Omicron'a karşı yeni aşı" açıklamalarına ilişkin Lindmeier, "Aşı üreticilerinin halihazırda önceden planlamaya başlamaları ve mevcut aşıyı değiştirmek zorunda kalma olasılığını planlamaları çok tavsiye edilen bir durumdur. Bu, son alarm zili çalana kadar beklemekten daha iyidir" değerlendirmesini yaptı.

Mevcut aşıların etkinliği takip ediliyor

Lindmeier, mevcut COVID-19 aşılarının Omicron'a karşı etkili olup olmadığının ortaya çıkması için zamana ihtiyaç duyulduğunu, tüm parçaların bir araya getirildikten sonra aşıların etkinliğinin ortaya çıkacağını vurguladı.

Omicron varyantıyla ilgili tam değerlendirme yapmanın biraz zaman alacağını aktaran Lindmeier, varyant ilk ortaya çıktığında bu süreyi 2-3 hafta olarak duyurduklarını anımsattı.

"Şu an salgında baskın varyant yüzde 90 ile Delta"

Lindmeier, dünyada varyantın ortaya çıktığı ülkelerde gözlemlerin devam ettiğini, çıkan sonuçların DSÖ'ye bildirildikten sonra Omicron'a dair net bilgi sahibi olacaklarını belirtti.

Omicron varyantı nedeniyle DSÖ'ye henüz bir ölüm raporu bildirilmediğini anlatan Lindmeier, yeni varyantın bulaşıcılığına ve ciddi hastalığa neden olup olmadığına ilişkin araştırmaların devam ettiğini dile getirdi.

Lindmeier, salgında baskın varyantın yüzde 90 ile Delta varyantı olduğunun altını çizdi.