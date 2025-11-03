Parçalı Bulutlu 12.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 03.11.2025 21:51

DMM'den Nevşehir'deki huzurevi iddialarına ilişkin açıklama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Nevşehir'de bir huzurevinin tadilat gerekçesiyle kapatılmasının Bektaşi kültürünü zayıflatmaya yönelik bir adım olduğu yönünde yer alan iddiaların asılsız olduğunu, kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon içerdiğini aktardı.

DMM'den Nevşehir'deki huzurevi iddialarına ilişkin açıklama

DMM'den yapılan açıklamada, bazı basın ve yayın organlarında, Nevşehir'de bir huzurevinin tadilat gerekçesiyle kapatılmasının Bektaşi kültürünü zayıflatmaya yönelik bir adım olduğu yönünde asılsız iddiaların yer aldığı belirtildi.

Söz konusu huzurevinde kalan yaşlıların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla yangın güvenliği ve güçlendirme faaliyetleri için sakinlerin geçici süreyle yeni hizmete açılan Kapadokya Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne taşınmasının kararlaştırıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tadilatların tamamlanmasının ardından huzurevi sakinleri yeniden eski yerlerine dönecektir. Sadece teknik boyutu olan bu konuya farklı anlamlar yüklenmesi, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik bir çaba niteliği taşımaktadır. Kamuoyunun, doğruluğu teyit edilmemiş ve manipülatif amaçlarla paylaşılan içeriklere itibar etmemesi önemle rica olunur."

ETİKETLER
İletişim Başkanlığı Dezenformasyon Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Nevşehir
Sıradaki Haber
İÜ Rektörü Zülfikar: 6 asırlık üniversitenin ve mezunlarının onurunu koruduk
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:33
Adana'da otomobil markete girdi, yaya kıl payı kurtuldu
22:23
İstanbul'da bahis ve tefecilik soruşturmalarında 6 tutuklama
21:52
AB'den İsrail'in Kızılhaç'a yönelik "Filistinli esirleri ziyaret yasağı" kararına tepki
22:31
Bodrum'da 41 metrelik yelkenli tekne karaya oturdu
21:12
İşgalci İsrail, Gazze'den alıkoyduğu bazı Filistinli esirleri serbest bıraktı
20:48
Fethiye’de paraşüt kazası: Rus turist hayatını kaybetti
Tahtalı Barajı, tarihinin en düşük seviyesinde
Tahtalı Barajı, tarihinin en düşük seviyesinde
FOTO FOKUS
Adana'da otomobil markete girdi, yaya kıl payı kurtuldu
Adana'da otomobil markete girdi, yaya kıl payı kurtuldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ