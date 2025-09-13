Çok Bulutlu 23ºC Ankara
Gündem
AA 13.09.2025 17:36

DMM'den "MHRS hacklendi, hasta bilgileri sızdırıldı" iddiasına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Türkiye'nin Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) hacklendi, hasta bilgileri sızdırıldı" iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

DMM'den "MHRS hacklendi, hasta bilgileri sızdırıldı" iddiasına yalanlama

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, son günlerde bazı basın organları ve sosyal medya hesaplarında dolaşıma sokulan söz konusu iddiaların, kamuoyunu yanıltmaya yönelik kasıtlı bir dezenformasyon faaliyetinin parçası olduğu belirtildi.

"Türkiye'nin Merkezi Hekim Randevu Sistemi hacklendi, hasta bilgileri sızdırıldı" şeklinde yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan incelemelerde, paylaşımlarda yer alan ekran görüntülerinin MHRS sistemine ait bir veri sızıntısı olmadığı, yalnızca bir vatandaşa ait kullanıcı bilgilerinin, son kullanıcı kaynaklı bir güvenlik ihlali sonucunda ele geçirildiği tespit edilmiştir. Bu kapsamda MHRS sisteminin güvenliğinin ihlal edilmediği, söz konusu ekran görüntülerinin ise ilgili vatandaşın cihazına sızan zararlı yazılımlar aracılığıyla elde edilmiş olabileceği değerlendirilmektedir.

Kamuoyunu yanıltmaya yönelik paylaşımlar, Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesi kapsamında 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçunu oluşturabilecek niteliktedir. Kamuoyunun, yalnızca resmi kurumların açıklamalarını dikkate alması önem arz etmektedir."

ETİKETLER
İletişim Başkanlığı Dezenformasyon Dezenformasyonla Mücadele Merkezi MHRS
