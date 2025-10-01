Çok Bulutlu 18.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 01.10.2025 15:15

DMM'den "KAAN uçaklarının motorları" hakkındaki iddialara ilişkin açıklama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Milli muharip uçak KAAN ve milli motor geliştirme programı, Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu, iradesi ve kararlılığı doğrultusunda, Savunma Sanayii Başkanlığımızın koordinasyonunda ve Türk mühendislerinin fedakarane gayretleriyle ilerlemektedir" açıklamasında bulunuldu.

DMM'den "KAAN uçaklarının motorları" hakkındaki iddialara ilişkin açıklama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden (DMM) yapılan açıklamada, bazı basın organlarında ve sosyal medyada "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a KAAN uçaklarının motorları hakkında bilgi verilmediği veya yanlış bilgi verildiği" yönünde dolaşıma sokulan iddiaların dezenformasyon ürünü olduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Savunma Sanayii İcra Komitesi Başkanı olarak stratejik yatırımlara doğrudan liderlik ettiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi.

"Milli Muharip Uçak KAAN ve milli motor geliştirme programı, Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu, iradesi ve kararlılığı doğrultusunda, Savunma Sanayii Başkanlığımızın koordinasyonunda ve Türk mühendislerinin fedakarane gayretleriyle ilerlemektedir. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızın stratejik yatırımla ilgili bilgilendirilmediği veya yanlış bilgilendirildiği iddiaları, Cumhurbaşkanlığı makamını hedef alan açık bir dezenformasyon girişimidir. Kamuoyunun, Milli Savunma Sanayi gibi stratejik bir konuda spekülasyonlara itibar etmemesi ve yalnızca resmi kurumların açıklamalarını dikkate alması önem arz etmektedir."

ETİKETLER
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Recep Tayyip Erdoğan KAAN Savunma Sanayii
Sıradaki Haber
Numan Kurtulmuş: Türkiye'de kardeşlik sonuna kadar hakim olacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:19
Marmara ve Batı Karadeniz için fırtına uyarısı
15:17
Sanchez, İsrail'in Küresel Sumud Filosu için "tehdit oluşturmaması" çağrısında bulundu
15:11
Kahvaltıdan zehirlenen 60 öğrenci hastanelik oldu
14:45
İletişim Başkanı Duran'dan "Dünya Yaşlılar Günü" mesajı
14:56
Beşiktaş'ta ahşap binada çıkan yangın çevre binalara da sıçradı
14:31
Paris’ten yola çıkan Orient Express ikinci seferi için Türkiye'de
TBMM'de 28. Dönem 4. Yasama Yılı başladı
TBMM'de 28. Dönem 4. Yasama Yılı başladı
FOTO FOKUS
Milli gurur Bayraktar KIZILELMA zorlu bir testi daha başarıyla geçti
Milli gurur Bayraktar KIZILELMA zorlu bir testi daha başarıyla geçti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ