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Gündem
TRT Haber 26.12.2024 17:57

DMM'den bazı görüntülerin "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki mutfağa ait olduğu" iddialarına yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerin, “Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki mutfağa ait olduğu” iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

DMM'den bazı görüntülerin "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki mutfağa ait olduğu" iddialarına yalanlama

DMM'den yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerin, “Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki mutfağa ait olduğu” iddiasının gerçeği yansıtmadığı aktarıldı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerin, “Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki mutfağa ait olduğu” iddiası doğru değildir.

İddiaya konu görüntülerin Pakistanlı bir içerik üreticisi tarafından sosyal medya platformlarında, 'Suudi düğün yemeği büfesi' başlığıyla paylaşıldığı ve Türkiye ile herhangi bir ilgisinin bulunmadığı tespit edilmiştir.

Görüntülerden alınan bir bölümün, ses eklenerek manipülasyon amaçlı kullanıldığı belirlenmiştir.

Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz." 

 

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