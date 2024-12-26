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Gündem
TRT Haber 26.12.2024 17:36

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Patrik Bartholomeos'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rum Fener Patriği Bartholomeos'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Patrik Bartholomeos'u kabul etti

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