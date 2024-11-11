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Gündem
TRT Haber 11.11.2024 17:14

DMM, "Türkiye'nin İsrail ile ticareti devam ediyor" iddiası doğru değildir

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Türkiye'nin İsrail ile ticareti devam ediyor" iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

DMM, "Türkiye'nin İsrail ile ticareti devam ediyor" iddiası doğru değildir

DMM'nin sosyal medya hesabından, bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan, "Türkiye'nin İsrail ile ticareti devam ediyor" iddiasına ilişkin açıklama yapıldı.

Türkiye'nin İsrail’le ilgili ihracat ve ithalat işlemlerini 2 Mayıs 2024 tarihinden itibaren tüm ürünleri kapsayacak şekilde tamamen durdurulduğunun altı çizildi.

DMM, "Türkiye'nin İsrail ile ticareti devam ediyor" iddiası doğru değildir

Açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan, "Türkiye'nin İsrail ile ticareti devam ediyor" iddiası doğru değildir.

Türkiye, İsrail’le ilgili ihracat ve ithalat işlemlerini 2 Mayıs 2024 tarihinden itibaren tüm ürünleri kapsayacak şekilde tamamen durdurmuştur.

"2 Mayıs 2024 tarihinden itibaren tescil edilmiş gümrük beyannamesi bulunmamaktadır"

Bu tarihten sonra, ülkemizden İsrail’e yönelik ihracat ve ithalat için tescil edilmiş hiçbir gümrük beyannamesi bulunmamaktadır.

Bahse konu paylaşımlarda geçen, "TÜİK verilerine göre İsrail'in dış ticaret kodu olan 624 ile halen ticaret yapıldığı görülüyor" iddiası da tamamen asılsızdır.

TÜİK verileri incelendiğinde, söz konusu verilerin Mayıs 2024'e kadar olan ticaret verileri olduğu, bu tarihten itibaren İsrail ile herhangi bir ticaretin söz konusu olmadığı açıkça görülmektedir" ifadelerine yer verildi.

 

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