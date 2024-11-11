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Gündem
AA 11.11.2024 16:16

Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu

Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan sunucu Mehmet Ali Erbil ve şarkıcı Serdar Ortaç tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Serdar Ortaç adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında şarkıcı Serdar Ortaç ve sunucu Mehmet Ali Erbil'in de bulunduğu 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 20 şüphelinin kimliğini belirledi.

Yaşa dışı bahis reklamlarında yer aldıkları iddia edilen aralarında şüpheliler arasında şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil, eski futbolcu Batuhan Karadeniz, sosyal medya fenomenleri İbrahim Yılmaz, Muzaffer Zorbey Erkoçlar, Sefa Caner Sarıçam ile Rusya ve Türkiye vatandaşı Aleksander Mensikof'un da olduğu tespit edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, aralarında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı. Polisin, diğer şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu

Erbil ve Ortaç tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Sunucu Mehmet Ali Erbil, yasa dışı bahse teşvik iddiası ile şarkıcı Serdar Ortaç ile birlikte bugün gözaltına alınmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye götürülen sunucu Mehmet Ali Erbil ve şarkıcı Serdar Ortaç, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Serdar Ortaç adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu

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