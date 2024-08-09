Parçalı Bulutlu 34.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 09.08.2024 14:40

DMM: Türkiye'de bu yıl "maymun çiçeği" vakası tespit edilmedi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Türkiye'de bu yıl herhangi bir "maymun çiçeği" vakasının tespit edilmediğini bildirdi.

DMM: Türkiye'de bu yıl "maymun çiçeği" vakası tespit edilmedi

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Afrika'da ortaya çıkan maymun çiçeği varyantı sebebiyle uluslararası acil durum ilanı konusunu gündeme getirdiği belirtildi.

Açıklamada, "Türkiye'de bu yıl herhangi bir 'maymun çiçeği' vakası tespit edilmemiştir. Sağlık Bakanlığı tarafından konuyla ilgili gerekli tüm önlemler alınmıştır. Bakanlık, tüm olası hastalık ve virüsler için ön araştırma ve hazırlık süreçlerini titizlikle yürütmektedir." ifadeleri kullanıldı.

ETİKETLER
Maymun Çiçeği İletişim Başkanlığı Dezenformasyon
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Jandarma Astsubay Kalaz'ın ailesine başsağlığı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:04
Orta Asya liderleri Kazakistan'da toplandı
15:01
Avrupa Birliği, Gazze'de ateşkes için müzakerelerin başlatılması çağrısını destekliyor
14:59
İran'da eğitim uçağı düştü: 1 ölü
14:58
İsrail, Gazze'de zorla göç ettirmeyi sürekli ve sistematik bir silah olarak kullanıyor
15:19
Şehirlerarası yolcu otobüslerine sıkı denetim
14:49
Soykırımcı İsrail ordusu, Han Yunus'a yeniden kara saldırısı başlattı
Sivas'ta ahır ve samanlık yangınında 3 kişi dumandan etkilendi, 1 kişi yaralandı
Sivas'ta ahır ve samanlık yangınında 3 kişi dumandan etkilendi, 1 kişi yaralandı
FOTO FOKUS
Çin'de büyük patlama kamerada
Çin'de büyük patlama kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ