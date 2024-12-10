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Gündem
TRT Haber 10.12.2024 16:25

DMM: "Türk Bayrağının yere serilip basıldığı" iddiası doğru değil

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Suriye halkı Türkiye'ye tepki göstermek için Türk Bayrağını yere serip bastı" iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

DMM: "Türk Bayrağının yere serilip basıldığı" iddiası doğru değil

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) yapılan açıklamada görüntülerin, Suriye ile herhangi bir ilgisinin bulunmadığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Terör örgütü PKK/PYD propagandası yapan sosyal medya hesaplarından paylaşılan bazı görüntüler ile ilgili, 'Suriye halkı Türkiye'ye tepki göstermek için Türk Bayrağını yere serip bastı' iddiası doğru değildir.

Görüntülerde yer alan araçların Libya plakalı olduğu belirlenmiştir. İddiaya konu saldırının Libya’da, Ulusal Mutabakat Hükümeti ve Türkiye karşıtı milislerce geçmiş yıllarda gerçekleştirildiği tespit edilmiştir.

Bahse konu görüntülerin geçtiğimiz yıllarda da benzer asılsız iddialarla paylaşıldığı belirlenmiştir."

 

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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi PKK/YPG Suriye Terör Örgütü
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