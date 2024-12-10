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TRT Haber 10.12.2024 14:45

Şam Büyükelçiliği yeniden açılacak mı?

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şam Büyükelçiliği'nin yeniden açılmasına ilişkin soruya, "Şartların oluşmasını bekleyeceğiz" açıklamasını yaptı.

Şam Büyükelçiliği yeniden açılacak mı?

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

İsrail'in Suriye'deki saldırganlığına ilişkin soruya Bakan Fidan, "Elindeki tüm ekipmanı ve teçhizatı kullanılamaz hale getirmek istiyor" dedi.

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Hakan Fidan, Şam Büyükelçiliği'nin yeniden açılıp açılmayacağı konusunda "Ona bakacağız. Şartlar oluşmasına bekleyeceğiz" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı işgalci İsrail'i kınadı

Dışişleri Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada, İsrail’in Suriye topraklarında devam eden işgalci eylemleri kınandı:

"İsrail'in, 1974 yılında imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması’nı ihlal ederek İsrail-Suriye arasındaki ayrıştırma bölgesine girmesini ve Suriye topraklarında ilerlemesini şiddetle kınıyoruz.

Suriye halkının uzun yıllardır hasret olduğu barış ve istikrara kavuşma ihtimalinin ortaya çıktığı bu hassas dönemde, İsrail işgalci zihniyetini tekrar sergilemektedir.

Suriye’nin egemenliği, siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne desteğimizi kararlılıkla yineliyoruz."

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