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Gündem
AA 25.04.2025 22:01

DMM, "AFAD'da İBB'siz deprem toplantısı yaptılar" iddiasını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "AFAD'da İBB'siz deprem toplantısı yaptılar" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

DMM, "AFAD'da İBB'siz deprem toplantısı yaptılar" iddiasını yalanladı

DMM'nin sosyal medya hesabından, bazı basın yayın organlarında yer alan "AFAD'da İBB'siz deprem toplantısı yaptılar" iddiasına ilişkin açıklamada bulunuldu.

 

İstanbul'da meydana gelen depreme ilişkin AFAD Başkanlığı'nda gerçekleştirilen değerlendirme toplantısına, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun katıldığı hatırlatılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

DMM, "AFAD'da İBB'siz deprem toplantısı yaptılar" iddiasını yalanladı

"Bahse konu toplantıda ilgili kurumların yetkililerinin yanı sıra İBB Başkanvekili Nuri Aslan da hazır bulunmuştur. Nuri Aslan, değerlendirme toplantısına ilişkin fotoğraflarda da açıkça görülmektedir.

"Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz"

Aslan, toplantı sonrası basın açıklamalarının ardından AFAD merkezinden ayrılmıştır. Dolayısıyla 'depremle ilgili değerlendirme toplantılarına İBB'nin çağrılmadığı' yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

ETİKETLER
AFAD Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Deprem Dezenformasyon Dezenformasyonla Mücadele Merkezi İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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