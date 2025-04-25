Bakan Kurum: Yıl sonuna kadar 81 ili kapsayan yeni sosyal konut kampanyası yapacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, tv100'de "Özel Röportaj"ın konuğu oldu.

Kurum, İstanbul'un Silivri açıklarında yaşanan 6,2'lik deprem sonrası yeniden gündeme gelen İstanbul'un beklenen büyük depreme karşı hazırlığı başta olmak üzere birçok merak edilen soruyu yanıtladı.

"Tüm Türkiye'de sosyal konutla ilgili büyük bir kampanya yapılacak"

Bakan Kurum, sosyal konut projeleriyle ilgili bir müjdeyi de duyurdu.

Kurum, bu yıl sonu tüm Türkiye'de yeniden sosyal konutla ilgili büyük bir kampanya yapacağını belirterek şöyle konuştu:

"Yeni bir sosyal konut kampanyası olacak"

Depremle mücadele için sağlıklı konutlar yapılmalı. 2002 yılından beri biz de bunun için TOKİ ile 1.5 milyon konut yaptık. Bunu dar gelirli vatandaşlarımız için yaptık. Bunun 125 binini de İstanbul'da yaptık. Maraş depreminde bir tane TOKİ binası yıkılmadı. Bunu devam ettireceğiz. Yıl sonunda 81 ili kapsayan yeni bir sosyal konut kampanyası olacak. Vatandaşlarımıza bu imkanları sunacağız. 250 bin konut kampanyasında İstanbul'da da bin konut sözü de vermiştik, onun da yapımı hala sürüyor. Şu an İstanbul'da 44 bin konut inşası sürüyor. İstanbul'da tüm Türkiye'de olduğu gibi kiralık konutlar yapacağız ve sosyal konut projelerini yıl sonunda vatandaşımıza müjdeliyor olacağız.

"Daireleri az hasar almış ev sahipleri de 'Yarısı Bizden' kampanyasına dahil edilecek"

Bakan Kurum, "Yarısı Bizden" kampanyasına 6,2’lik deprem sonrası daireleri az hasar almış vatandaşların da dahil edeceğini de belirtti.

Kurum, şöyle devam etti:

"Bugün itibarıyla tespitimiz 101 az hasarlı binamız var. Arkadaşlarımız birkaç gün içinde bütün hasar tespitlerini tamamlayacak. Bunun ardından 6.2'lik depremdeki az hasarlı bina sahipleriyle irtibata geçilecek ve vatandaşlarımız isterlerse yarısı bizden kampanyasına dahil edilecek.

Bunun dışında kentsel dönüşümle ilgili başkanlığımız var İstanbul'da. Buraya başvuru yapabilirler. ALO 181'i arayarak da Yarısı Bizden'e başvuru için bilgi alabilirler".

İşte depremden en fazla hasar ihbarı gelen ilçeler:

Kurum, İstanbul'un Silivri açıklarında yaşanan 6,2'lik deprem ve artçıları sonrası 6 bin 539 bina hasarı ihbarı alındığını da açıkladı.

Kurum, bu binalardan 1473 binanın hasarsız, 101’i az hasarlı olarak tespit edildiğini belirtti.

En çok hasar ihbar dağılımı sırasıyla; Bahçelievler, Esenler, Bağcılar, Zeytinburnu, Avcılar oldu.