CHP'li Altıeylül Belediyesi'nin müstehcen dans gösterisine tepki yağdı

Altıeylül Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Altıeylül ilçesi Asuva Parkta düzenlediği etkinliklerde sergilenen müstehcen gösteri büyük tepki topladı.

İçişleri Bakanlığı, genel ahlaki değerlerle bağdaşmayan gösterinin şiddetle kınandığını, olayla ilgili mülkiye müfettişi görevlendirildiğini açıkladı.

"Genel ahlaki değerlerle bağdaşmayan gösteriyi şiddetle kınıyoruz"

Bakanlığın yaptığı açıklamada, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Balıkesir Altıeylül’de düzenlenen ve genel ahlaki değerlerle bağdaşmayan gösteriyi şiddetle kınıyoruz. 23 Nisan ruhuna uygun olmayan bu olayla ilgili olarak mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir" denildi.

"Sözde dans gösterisinin ne egemenlikle ne de çocuklarla hiçbir alakası yoktur"

AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan da Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, sözde dans gösterisinin ne egemenlik ile ne de çocuklarla hiçbir alakası olmadığını belirterek, şöyle konuştu:

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız maalesef CHP'li Balıkesir Altıeylül Belediyesi'nin yaptığı skandal kutlamalarla hüsrana dönüşmüştür. Müstehcen kıyafetler giymiş bir kadının direk etrafında sözde dans gösterisinin ne egemenlikle ne de çocuklarla hiçbir alakası yoktur. 23 Nisan gibi arkasında büyük mücadeleler barındıran milli bir günün şahsi fantazi bir araç haline getirilmesi son derece yanlıştır. Bu tarz sözde kutlamalar şanlı tarihimize yakışmamaktadır. Milli bayramlarımız, milletimizin onurudur. Bu onuru lekeleyen her eylem, tarihimize ve değerlerimize yapılmış bir saygısızlıktır".

"Milli benliğimize vurulmuş bir darbedir"

Skandal gösteriye bir tepki de MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'dan geldi.

Durmaz, "Sadece pedagojik bir yanlış değil; kültürel bir sapmadır, milli benliğimize vurulmuş bir darbedir" dedi.

CHP Genel Başkanı'na da seslenen Durmaz, "Milleti birbirine düşürme umudunu, kaos ve kargaşa ümitlerini, 'savaş ilan ederim' tehditlerini bir kenara bırakarak belediyelerinde yaşanan rezaletlere yoğunlaşmasını tavsiye ediyorum" ifadesini kullandı.

"Toplumsal tepkileri geçiştirmek yerine halkın karşısına çıkıp özür dilenmelidir"

Balıkesir'deki sivil toplum platformları üyeleri de Altıeylül Belediyesince düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programı kapsamındaki gösterideki görüntülere tepki gösterdi.

Zağnos Paşa Camisi bahçesinde bir araya gelen Balıkesir Aile Platformu, Balıkesir Sivil Toplum Platformu ve Balıkesir Eğitime Destek Platformu üyeleri adına açıklama yapan Balıkesir Aile Platformu Temsilcisi Mustafa Yıldırım, Altıeylül Belediyesinin etkinliğinin toplumsal vicdanı derinden yaraladığını söyledi. "Bu organizasyon sadece bir dans gösterisi değil ahlaki sınırları aşan edep çizgisini silen, kamusal alanda haya perdesini yırtan bir tavırdır" diyen Yıldırım, şunları kaydetti: `Toplumsal tepkileri geçiştirmek yerine halkın karşısına çıkıp özür dilenmelidir. Bu rezilliğe onay veren asıl sorumlular yerine masum insanların görevden el çektirilmesiyle konu örtbas edilemez. Nesillerimize bırakacağımız en büyük miras, ahlaktır, edep duygusudur, hayadır" dedi.

İki müdür görevden alındı

Öte yandan, Altıeylül Belediyesi ise gelen tepkiler üzerine bir gün sonra yaptığı açıklamada gösterinin belediyenin bilgisi dışında gerçekleştiğini savundu, Gençlik Spor ve Kültür Müdürü ile Kültür İşlerinden Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı'nın görevden alındığını duyurdu.

Müstehcen gösteri skandalı derinleşiyor: Eski Kültür Müdürü’nden açıklama...

Altıeylül Belediyesi'nde 23 Nisan gösterisine tepkiler sürerken, eski Kültür Müdürü İsmail Balcan'dan da dikkat çeken bir açıklama geldi.

Balcan, olayla ilgisinin bulunmadığını açıkladı, görevden alınma ve ihale süreci hakkında çarpıcı iddialarda bulundu.

İsmail Balcan, 16 Nisan 2025 tarihinde Kültür Müdürlüğü görevinden ayrıldığını ve aynı gün yerine Hakan Semerci’nin atandığını belirtti.

Belediyenin yaptığı açıklamada yeni müdürün isminin verilmemesinin, kamuoyunda bilgi kirliliğine yol açtığını ifade eden Balcan, “23 Nisan etkinliği gerek hazırlık süreci, gerek mali süreci, gerekse faaliyet süreci bizzat Başkan Yardımcısı Serdar Karataş ve Hakan Semerci tarafından yürütülmüştür" dedi.

Açıklamasında, son iki ayda görevde bulunduğu süre içerisinde yoğun baskı ve mobinge maruz kaldığını belirten Balcan, özellikle 23 Nisan etkinlikleri ve planlanan kırsal tiyatro projeleriyle ilgili olarak sürecin dışına itildiğini kaydetti. Balcan, tüm organizasyonların Serdar Karataş tarafından usule aykırı biçimde yürütüldüğünü ve bu durumun mevzuat açısından ciddi sıkıntılar doğurduğunu ifade etti.

“İhale sürecinde usulsüzlük var”

Balcan, 16 Nisan 2025 tarihinde saat 14.00’te gerçekleştirilen Truss, podyum ve ışık sistemleri ihalesinde usulsüzlük yapıldığını, ihaleyi yürüten kişinin Serdar Karataş olduğunu öne sürdü. Saat 16.30’da telefonla aranarak bu usulsüzlüğü örtbas etmek için ihale iptal yazısını imzalamaya zorlandığını, aksi halde görevden alınacağıyla tehdit edildiğini belirtti. Balcan, “Kamu etiğine aykırı bu uygulamayı reddettim ve saat 17.00 itibarıyla görevimden alındım” dedi.

"Skandalın sorumlusu ben değilim"

Tüm sürecin dışında bırakıldığını ve görevden alınmasının ardından yapılan işlemlerin hukuka aykırı olduğunu vurgulayan Balcan, yaşanan skandalın kendisiyle hiçbir ilgisi olmadığını söyledi. Kamuoyuna hitaben yaptığı açıklamada, "Skandala dönüşen programın hiçbir hazırlık, mali ya da faaliyet sürecinde bulunmadım. Bu olayla hiçbir ilgim yoktur" ifadelerine yer verdi.