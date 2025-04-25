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Gündem
AA 25.04.2025 21:09

Dışişleri Bakanı Fidan yeni büyükelçilik görevlerini tebliğ etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bazı büyükelçilerin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti.

Dışişleri Bakanı Fidan yeni büyükelçilik görevlerini tebliğ etti

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Türkiye'nin dış temsilciliklerinde büyükelçilik yapacak isimlere görevlerini tebliğ etti.

Buna göre, Uluslararası Güvenlik Genel Müdürü Büyükelçi Basat Öztürk'ün Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı (NATO) nezdindeki Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine, Göç Politikaları ve Vize İşlemleri Genel Müdürü Büyükelçi Fatma Ceren Yazgan'ın Lahey (Hollanda Krallığı) Büyükelçiliğine, Dış Politika Plan ve Eşgüdüm Genel Müdürü Esra Toplu'nun Vilnius (Litvanya Cumhuriyeti) Büyükelçiliğine, Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal'ın Pekin (Çin Halk Cumhuriyeti) Büyükelçiliğine, Vilnius Büyükelçisi Görkem Barış Tantekin'in Brüksel (Belçika Krallığı) Büyükelçiliğine atanmasına karar verildi.

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