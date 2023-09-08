Diyarbakır'da saldırı hazırlığında 5 terörist yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda bombalı saldırı hazırlığında olan 5 teröristin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, Diyarbakır ve Mardin İl Emniyet Müdürlükleri, Havacılık Daire Başkanlığı, Diyarbakır Özel Harekat, Terörle Mücadele ve Bomba İmha Şube Müdürlükleri'nce teröristlerin kaldıkları adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, PETN patlayıcı madde, A4 patlayıcı, roketatar başlığı ile avometre, saatli anahtar sistemi, patlayıcı devre sistemi, zaman ayarlı patlayıcı ve silah ele geçirildi.

"Hainlere asla acımayacağız"

Bakan Yerlikaya, açıklamasında, Bir nebze olsun insanlıktan nasibini almayan hainlere asla acımayacağız. Terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek." ifadelerini kullandı.