Diyarbakır Valisi: 6 kişi hayatını kaybetti, 79 kişi yaralandı
Kahramanmaraş'ta 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem ve artçı sarsıntılar Diyarbakır'da da hissedildi. Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 79 kişinin yaralandığını açıkladı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kullanıma açık alanları paylaştı.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Sarsıntı, Diyarbakır'da da şiddetli biçimde hissedildi.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kullanıma açık yerleşim alanlarını duyurdu:
-Diyarbakır Stadyumu
-Şehit Halit Gülser Spor Kompleksi
-Talaytepe Spor Kompleksi
-75 Tenis Kortu
-Seyrantepe Kapalı Spor Salonu
Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, depreme dair son durumu @trthaber'de değerlendiriyor. https://t.co/ms8N8gE2yH— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 6, 2023
"6 kişi hayatını kaybetti, 79 kişi yaralandı"
Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, TRT Haber yayınına konuk oldu. Vali Su, şu açıklamalarda bulundu:
"Depremde 7 bina çöktü. Tüm ekiplerimiz alanda. Arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. 6 vatandaşımız hayatını kaybetti, 79 vatandaş yaralı. Yaralılar genel olarak hafif yaralı durumda. 12 vatandaşımız enkaz altından çıkarıldı."
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