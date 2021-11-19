Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçmiş olsun Erzurum. Erzurum'un Köprüköy ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen tüm kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Cenab-ı Hak ülkemizi ve tüm insanlığı her türlü afet ve musibetten muhafaza eylesin" ifadelerini kullandı.

Geçmiş olsun #Erzurum



Erzurum’un Köprüköy ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen tüm kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Cenab-ı Hak ülkemizi ve tüm insanlığı her türlü afet ve musibetten muhafaza eylesin. — Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) November 19, 2021