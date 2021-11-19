Haber Giriş: 19 Kasım 2021 Cuma 19:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Erzurum'a geçmiş olsun mesajı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Erzurum'daki depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ifade etti.
Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçmiş olsun Erzurum. Erzurum'un Köprüköy ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen tüm kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Cenab-ı Hak ülkemizi ve tüm insanlığı her türlü afet ve musibetten muhafaza eylesin" ifadelerini kullandı.
Geçmiş olsun #Erzurum— Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) November 19, 2021
Erzurum’un Köprüköy ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen tüm kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Cenab-ı Hak ülkemizi ve tüm insanlığı her türlü afet ve musibetten muhafaza eylesin.
Etiketler: Diyanet İşleri Başkanlığı Ali Erbaş Deprem Erzurum
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