Hatay Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, saat 18.00 sıralarında Afrin ilçe merkezine saldırı gerçekleştirildi.

Hatay Valiliği, PKK/YPG'li teröristlerce Afrin kent merkezine düzenlenen füze atışı sonucu 3 sivilin hayatını kaybettiğini, 10 sivilin yaralandığını açıkladı. pic.twitter.com/4g4yDTj2UQ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 19, 2021

Terör örgütü PKK/YPG tarafından yapıldığı belirtilen saldırıyla ilgili açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"PKK/YPG terör örgütü tarafından Afrin merkezine yönelik 6 füze atışı gerçekleşmiş olup, ilk belirlemelere göre 3 sivil şahsın öldüğü, 10 sivil şahsın çeşitli yerlerinden yaralandığı belirlenmiştir. Yaralıların çevre hastanelerde tedavi altına alındığı belirlenmiştir. Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır."