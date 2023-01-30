Pakistan’ın Hayber Pahtunhva eyaletinde öğle namazı sırasında camiye düzenlenen intihar saldırısında çoğunluğu polis 34 kişi hayatını kaybetti, 150 kişi yaralandı.

Saldırı esnasında camide yaklaşık 300 kişinin bulunduğunu belirten yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe ediyor.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, terör saldırısını kınadı. Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pakistan Peşaver'de bir camiyi hedef alan terör saldırısını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Yapılan bu saldırıyı kınıyor, vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, dost ve kardeş Pakistan halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.