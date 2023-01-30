Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor...

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 2 PKK'lı terörist teslim oldu.

Açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terör örgütü PKK’ya karşı operasyonları artan şiddet ve tempoda devam ederken örgütteki çözülme de hızlanıyor. Son olarak Irak’ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’da Hudut Karakolumuza teslim oldu" ifadelerine yer verildi.