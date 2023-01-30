Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi 17:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
2 PKK'lı terörist teslim oldu
[Fotoğraf: MSB]
Irak’ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 2 PKK’lı terörist teslim oldu.
Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor...
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 2 PKK'lı terörist teslim oldu.
Açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terör örgütü PKK’ya karşı operasyonları artan şiddet ve tempoda devam ederken örgütteki çözülme de hızlanıyor. Son olarak Irak’ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’da Hudut Karakolumuza teslim oldu" ifadelerine yer verildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terör örgütü PKK’ya karşı operasyonları artan şiddet ve tempoda devam ederken örgütteki çözülme de hızlanıyor. Son olarak Irak’ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’da Hudut Karakolumuza teslim oldu.#MSB pic.twitter.com/dCkYFVU5fw— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 30, 2023
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