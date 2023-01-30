Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi 16:13Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Koca: SMA Bilim Kurulu yarın toplanacak
[Fotograf: AA]
Sağlık Bakanı Koca, SMA Bilim Kurulu'nun yarın toplanacağını duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamayı sosyal medya hesabı üzerinden yaptı.
SMA Bilim Kurulu yarın toplanacağını belirten Bakan Koca, "Şu an bütün hastalarda kullanılan bir ilaç var. İkinci ve üçüncü ilacın Türkiye'de kullanımı, bunların hangi hasta grubuna kullanılacağı konusunda Bilim Kurulu karar verecek. Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapacağız" sözlerini kullandı.
SMA BİLİM KURULU yarın toplanıyor. Şu an bütün hastalarda kullanılan bir ilaç var. İkinci ve üçüncü ilacın Türkiye'de kullanımı, bunların hangi hasta grubuna kullanılacağı konusunda Bilim Kurulu karar verecek. Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapacağız.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 30, 2023
Etiketler: Fahrettin Koca Sağlık Bakanlığı SMA
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