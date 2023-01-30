Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamayı sosyal medya hesabı üzerinden yaptı.

SMA Bilim Kurulu yarın toplanacağını belirten Bakan Koca, "Şu an bütün hastalarda kullanılan bir ilaç var. İkinci ve üçüncü ilacın Türkiye'de kullanımı, bunların hangi hasta grubuna kullanılacağı konusunda Bilim Kurulu karar verecek. Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapacağız" sözlerini kullandı.