Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Peşaver kentinde camiyi hedef alan terör eylemi sonucunda, çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğinin ve yaralandığının büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Söz konusu menfur terör eylemini en güçlü şekilde kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, dost ve kardeş Pakistan hükümetine ve halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" sözlerine yer verildi.

Pakistan’ın Peşaver kentinde öğle namazı sırasında camiye düzenlenen intihar saldırısında ilk belirlemelere göre aralarında polislerin de bulunduğu 32 kişi hayatını kaybetmiş, 147 kişi yaralanmıştı.