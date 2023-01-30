Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi 14:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye, Pakistan'daki terör saldırısını en güçlü şekilde kınadı
[Fotoğraf: Arşiv]
Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'da camiye düzenlenen terör saldırısını en güçlü şekilde kınadı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Peşaver kentinde camiyi hedef alan terör eylemi sonucunda, çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğinin ve yaralandığının büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.
Açıklamada, "Söz konusu menfur terör eylemini en güçlü şekilde kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, dost ve kardeş Pakistan hükümetine ve halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" sözlerine yer verildi.
Pakistan’ın Peşaver kentinde öğle namazı sırasında camiye düzenlenen intihar saldırısında ilk belirlemelere göre aralarında polislerin de bulunduğu 32 kişi hayatını kaybetmiş, 147 kişi yaralanmıştı.
Etiketler: Pakistan Dışişleri Bakanlığı
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