Haber Giriş: 12 Mart 2021 Cuma 15:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Diyanet 2021 fitre miktarının gelecek hafta açıklanacağını duyurdu
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2021 fitre miktarının gelecek hafta kamuoyu ile paylaşılacağını açıkladı.
Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı medya organlarında bu yılın fitre miktarının açıklandığına dair yer alan haberin gerçeği yansıtmadı belirtildi.
Açıklamada, "Bugün bazı medya organlarında yer alan, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2021 yılı için geçerli olacak fitre miktarının açıklandığına dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Din İşleri Yüksek Kurulumuzun 2021 yılı fitre miktarına dair açıklaması önümüzdeki hafta paylaşılacaktır" ifadelerine yer verildi.
Diyanet’ten asılsız fitre haberlerine ilişkin açıklamahttps://t.co/hAfBvkOOOA pic.twitter.com/srUEMv9wSK— Diyanet (@diyanetbasin) March 12, 2021
Etiketler: Diyanet İşleri Başkanlığı
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