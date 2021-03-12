Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hz. Ali Camii'nde kıldığı cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle;

"Mutabık kalırsak 50 milyon doz daha Çin'den alabiliriz"

Bizler tedbir kararlarını daha çok Bilim Kurulu ile Sağlık Bakanlığımızın koordinesinde götürüyoruz. Mutasyonun inişli çıkışlı görüntüleri bizleri de karar almada zorluyor. Şu anda da tüm dünyada olduğu gibi bizde de böyle bir sıkıntı var. Tüm şartları zorlamak suretiyle yine de mümkün olduğunca restoranlar, kafeler, kuaförler, bu açıkladığımız yerlerle ilgili şartları zorlayacağız. Mümkün olduğunca şu an aldığımız kararların arkasında durmaya çalışacağız. Netice almakta zorlanıyorsak tabii ki vatandaşımızın sağlığını ön plana çıkarmak suretiyle süreci devam ettireceğiz. Aşı konusunda, şu anda bizim Çin ile anlaşmamız var. Oradan aldığımız ve alacağımız aşılar devam ediyor. Bu arada Almanya ile olan anlaşmamız da devam ediyor. Fakat yine Rusya ile bir anlaşmamız var. Rusya ile olan anlaşma da görüşmelerimiz bakanlıklarımız arasında devam ediyor. Çin'den de ikinci bir paketin gelmesi söz konusu olabilir. Mutabık kalırsak bir 50 milyon daha Çin'den alabiliriz.

'"Zaten Mısır ile iş birliğimiz devam ediyordu"

Mısır ile istihbari, diplomatik ve ekonomik olarak zaten iş birliği sürecimiz devam ediyor. Bunda herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Gönlümüz ister ki Mısır ile olan bu süreci çok daha güçlü bir şekilde devam ettirelim. Onun için bu istihbari, diplomatik ve siyasi görüşmeler netice verici olduktan sonra biz bunu daha ileri kademelere taşırız. Mısır halkı ile Türkiye halkının ayrı olması söz konu olmaz. Biz hiç bir zaman Mısır halkı ile Yunan halkının özdeş olacağına inanamayız. Suudi Arabistan'ın şu anda Yunanistan ile ortak tatbikata girmesi bile bizi üzmüştür. Biz Suudi Arabistan'ı böyle bir karar sürecinde görmek istemezdik. Bunu Suudi Arabistanlı yetkililerle görüşeceğiz. Bu böyle olmamalıydı diye düşünüyoruz.