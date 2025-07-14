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Gündem
AA 14.07.2025 19:59

Dışişleri'nden Suriye'deki şiddet olaylarının sona erdirilmesi mesajı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Suriye'nin güneyinde meydana gelen şiddet olaylarının, Suriye hükümeti tarafından yerel düzeyde diyalog yoluyla en kısa sürede sona erdirilmesi ve güvenliğin tesis edilmesini umduklarını açıkladı.

Dışişleri'nden Suriye'deki şiddet olaylarının sona erdirilmesi mesajı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye'nin güneyinde meydana gelen şiddet olaylarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Öncü Keçeli, "Suriye'nin güneyinde meydana gelen şiddet olaylarının, Suriye hükümeti tarafından yerel düzeyde diyalog yoluyla en kısa sürede sona erdirilmesini ve güvenliğin tesis edilmesini umuyoruz" ifadesine yer verdi.

Bu süreçte Suriye'nin egemenliğine ve birliğine öncelik verilmesi gerektiğine dikkati çeken Keçeli, Türkiye'nin, uluslararası toplumun sorumluluk sahibi paydaşlarıyla beraber Suriye'de istikrarın güçlendirilmesine ve uzlaşı çabalarına desteğini sürdüreceğini kaydetti.

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Dışişleri Bakanlığı Suriye
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