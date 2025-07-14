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Gündem
AA 14.07.2025 15:11

Marmaris'te darbecilerin 15 Temmuz'da saldırdığı otel odasındaki izler muhafaza ediliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te konakladığı otele gelen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) suikast timinin geride bıraktığı izlere 9 yıldır hiç dokunulmadı.

Marmaris'te darbecilerin 15 Temmuz'da saldırdığı otel odasındaki izler muhafaza ediliyor
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz 2016'da hain darbe girişiminin yaşandığı gün konakladığı ve buradan ayrılmasının hemen ardından FETÖ'nün suikast timinin saldırıda bulunduğu oteldeki tahribat, otel yönetiminin aldığı karar doğrultusunda 9 yıldır darbecilerin yaşattıklarını göstermek için onarılmıyor.

Saldırının izlerini barındıran ve o günün ardından bir daha konaklamaya açılmayan otelin bölümleri, görüntülendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı oda, toplantı yaptığı ve o gece koruma polislerinin bulunduğu bina ile güvenlik güçlerinin kaldığı demir korkuluklarla muhafaza altına alınan odalarda temizlik dahi yapılmıyor. Saldırının en ağır yaşandığı odaların birindeki kırık pencereler ise dış cephenin kartonpiyerle kaplanmasıyla kamufle edilmiş durumda.

Kurşunlanmış kapı kilitleri, kapılar, kırık aynalar, parçalanmış eşyalar, kurşun deliklerinin yer aldığı duvarlar ve mobilyalarda darbecilerin hain saldırısının boyutları görülüyor.

Marmaris'te darbecilerin 15 Temmuz'da saldırdığı otel odasındaki izler muhafaza ediliyor

Suikast timinin saldırısı sırasında çatışmanın yaşandığı otel odasında darbecilere karşı koyan bir koruma polisine ait kelepçe, kan izleri bulunan yatağın üzerinde dururken bir kanepenin üzerinde 18 kurşun izi dikkatleri çekiyor.

Marmaris'te darbecilerin 15 Temmuz'da saldırdığı otel odasındaki izler muhafaza ediliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı odanın arkasındaki bölümde, yerde seccadelerin serili olması, toplantı masasındaki dağınık dosyalar, suikast timine karşı güvenlik güçlerinin kahramanca karşı koyduğu oteldeki bir başka ayrıntı olarak öne çıkıyor.

Marmaris'te darbecilerin 15 Temmuz'da saldırdığı otel odasındaki izler muhafaza ediliyor

Saldırıda koruma polisi Mehmet Çetin ve Marmaris Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Nedip Cengiz Eker şehit olmuştu.

Saldırının ardından ormanlık alana kaçan darbeciler, bölgede 17 gün süren arama çalışmasıyla yakalanmıştı.

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