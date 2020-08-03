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Dışişleri'nden ABD'ye PKK/YPG ile petrol anlaşması tepkisi
PKK/YPG'nin ABD firması ile petrol anlaşması yapmasına Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki: ABD'nin uluslararası hukuku hiçe sayan Suriye'nin toprak bütünlüğüne kasteden terörizmin finansmanı kapsamına giren bu adıma destek vermesini esefle karşılıyoruz."
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Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 3 Ağustos 2020 Pazartesi 10:43
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